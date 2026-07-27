Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.07.2026 12:09

2. İletişim Şurası yarın başlıyor

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şûrası, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

2. İletişim Şurası yarın başlıyor

İki gün sürecek Şûra’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara ATO Congresium’da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek.

Şura’nın ikinci gününde ise İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şûra’da, Türkiye İletişim Modeli’nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak.

Şura’da, iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların, iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.

8-9 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda 425 katılımcının yürüttüğü müzakereler sonucunda hazırlanan “2. İletişim Şurası Raporlar” ile “2. İletişim Şûrası Tebliğler” kitapları da Şûra kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek 2. İletişim Şurası’nın, iletişim alanında kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunması, farklı sektörlerden temsilcileri ortak bir platformda buluşturması ve Türkiye’nin iletişim vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Mersin merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 67 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
YKS tercihleri başlıyor: Uzmanlardan "başarı sırası" uyarısı
13:38
Kastamonu'da su baskınının izleri siliniyor
13:02
FETÖ ile iltisaklı 3 bin 679 hesaba erişim engeli
13:04
Sudan Dışişleri Bakanı Salem Türkiye'ye geliyor
12:56
Gazze'de İsrail ablukası, sağlık personeli ve hastaların ulaşımını durma noktasına getirdi
12:54
7 belediye başkanının yargılandığı suç örgütü davasında 57. duruşma tamamlandı
Zakkumlar doğayı renklendiriyor
Zakkumlar doğayı renklendiriyor
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ