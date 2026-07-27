Kastamonu'da su baskınının izleri siliniyor

Sahil bölgesinde bulunan Cide'de yaşanan su baskınlarının ardından 36 kurumdan 800'e yakın personel çalışmalara başladı.

Cide Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa personeli, su basan zemin katlarda temizlik yaptı.

AFAD ile Vefa gönüllüleri yaşlıların, tek başına yaşayanların ve engellilerin evlerinin temizliğini yaparak ev taşımalarına yardım etti.

Çevre illerden gelen belediye, orman işletme müdürlükleri ve il özel idaresi ekipleri, 200 ihbara cevap vererek su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin ulaştırdığı 2 tır su da vatandaşlara ulaştırıldı.

İlçede hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Belediyeler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı ekipleri, 2 bin 500 kişiye 3 öğün yemek ikramında bulunuyor.

"Hasar tespit çalışmaları devam edecek"

Cide Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Nejdet Demir, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Atalık, devletin tüm refleksiyle sahada olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Atalık, "Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. İnşallah devletin tüm imkanları burada. İlk önce vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderip tahliyelerini yaptık, su tahliyelerini yaptık. Dün akşam itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün de hasar tespit çalışmaları devam edecek." dedi.

Atalık, ilçedeki çalışmalara destek veren kurumlara teşekkür etti.