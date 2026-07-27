YKS tercihleri başlıyor: Uzmanlardan "başarı sırası" uyarısı

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih dönemine çevrildi. 29 Temmuz’da başlayacak olan tercih maratonunda adaylar, en fazla 24 üniversite ve program tercih edebilecek.

Adayların, ÖSYM’nin yayımladığı güncel tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek listelerini oluşturmaları gerekiyor.

"Yüzde 25-30’luk farkla liste geniş tutulmalı"

Uzmanlar, tercih yaparken puan yerine başarı sıralamasının esas alınması gerektiğinin altını çiziyor. Yerleşme ihtimalini artırmak için adayların kendi sıralamalarının yaklaşık yüzde 25-30 oranında yukarısından başlayarak daha alt sıralara kadar inen bir liste hazırlamaları öneriliyor. Örneğin; 60 bininci sırada yer alan bir adayın, tercih listesini 50 binlerden başlatıp 80 binlere kadar genişletmesinin yerleşme olasılığını yüzde 99 seviyesine çıkaracağı ifade ediliyor.

Geleceğin meslekleri ön planda

Bu yılki tercih döneminde, "geleceğin meslekleri" olarak nitelendirilen alanlara ilginin artması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları, Bulut Bilişim ve İnternet Hizmetleri gibi bölümlerin incelenmesini tavsiye ediyor. Özellikle siber güvenlik alanındaki 2 yıllık ön lisans programlarının yüksek talep görmesi ve yüksek puanlarla öğrenci alması öngörülüyor.

Kodlama hatasına dikkat

Adayların tercih sürecinde en çok dikkat etmesi gereken konuların başında "kodlama hataları" geliyor. Tercih listesindeki okul kodlarının yanlış girilmesinin istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan yetkililer, listenin sisteme yüklenmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak.