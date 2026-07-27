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Gündem
AA 27.07.2026 20:16

Ahbap Derneğine yeni görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi.

Ahbap Derneğine yeni görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında başsavcılık, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümü 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği talebin kabulüne karar verdi.

Hakimliğin kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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