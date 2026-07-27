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Türkiye
AA 27.07.2026 19:41

Adana'da bir kamyonette 4 patlayıcı ve 1 tüfek ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonetinde 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Adana'da bir kamyonette 4 patlayıcı ve 1 tüfek ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki incelemede 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı denetimde, 28,75 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmada 74 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 25 aracı trafikten men etti.

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