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Dünya
AA 27.07.2026 18:35

Trump'tan "İran ile görüşmeler başarısız olursa güçlü bir askeri harekâta hazırız" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ara bulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde "güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını" söyledi.

Trump'tan "İran ile görüşmeler başarısız olursa güçlü bir askeri harekâta hazırız" mesajı

Trump, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "müzakerelere bir şans daha vermek için ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını" dile getirdi.

Ara bulucu ülkelerin "müzakerelere bir şans daha vermesini istediğini", bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini savunan Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi." açıklamasında bulundu.

Trump, ara bulucu ülkeler vasıtasıyla İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz." dedi.

Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. Ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye de değinen Trump, "Bibi (Netanyahu) ile, ben başkan olmasaydım İran'ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağı ve İsrail'in yok olacağı gerçeği hakkında konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için Tahran'a gitmişti.

Tahran yönetimi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasına ilişkin yapılan müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

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