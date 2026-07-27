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Dünya
AA 27.07.2026 19:58

Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı.

Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusuna yanıt verdi.

ABD Başkanı, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade eden Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

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ABD Donald Trump F-35
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