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TRT Haber 27.07.2026 20:16

Ahbap Derneğine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi.

Ahbap Derneğine kayyım atandı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verdi.

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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