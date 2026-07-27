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Dünya
AA 27.07.2026 21:09

Gazze'de daha önce hedef alınan binanın enkazından iki aileye ait 99 cenaze çıkarıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Ebu Şeria ve el-Hasayine ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileye ait 99 cenaze çıkarıldı.

Gazze'de daha önce hedef alınan binanın enkazından iki aileye ait 99 cenaze çıkarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail saldırısında yıkılmış bir binanın enkazını kaldırmak üzere çalışma yürüttü.

Ekim 2023 ile 7 Haziran 2025'te İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan binada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmı enkaz altında kalmıştı.

Teknik imkansızlıklara ve operasyonlardaki zorluklara işaret eden arama kurtarma ekipleri, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala binlerce kişinin cenazesinin kayıp olduğunu belirtti.

Gazze'de enkaz sorunu

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 50 ila 68 milyon ton arasında enkaz oluşurken, yaklaşık 8 bin 500 cenaze hâlâ bu yıkıntıların altından çıkarılmayı bekliyor.

Ekim 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ağır iş makinelerinin bölgeye girişini öngörmesine rağmen, İsrail sınır kapılarını kapalı tutarak kente yardımların girişine izin vermiyor.

Mevcut şartlarda bölgedeki tek iş makinesiyle arama çalışmalarını yürüten sivil savunma ekipleri, uluslararası toplumun gerekli ekipman desteğini sağlaması halinde yıllar sürecek olan bu sürecin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanabileceğini vurguluyor.

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