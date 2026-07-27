ABD'nin İran'a deniz ablukasında 17 ticari geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımında ayrıca ablukayı desteklemek amacıyla Arap Denizi'nde devriye gezen USS Frank E. Peterson Jr. güdümlü füze destroyerinde nöbet tutan bir denizcinin fotoğrafına yer verildi.