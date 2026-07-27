İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracıyla gerçekleştirilen kontrolde Seferihisar açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu ekipleri, lastik botu durdurarak beraberlerinde 11 çocuğun bulunduğu 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı ilçe açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile yapılan kontrolde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.