AA 13.12.2025 21:27

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

İstanbul Ümraniye'de, aracından inip başka bir araç sürücüsüyle kavga ederek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
[Fotograf: AA]

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Kavaklıdere Caddesi'nde bir araç sürücüsünün trafik akışını engellediği ve aracından inerek başka bir araç sürücüsüyle kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen Ü.Ç. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Ü.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

