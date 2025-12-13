Bakan Bayraktar: Türkiye'de her bir saatte yaklaşık 10 dönüm güneş tarlası kuruyoruz

Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide bağımsız Türkiye'nin yolunun yenilenebilir enerjiden geçtiğini söyledi.

Alparslan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjide bağımsızlığın yolu yetmiş yıllık rüyamız olan Mersin Akkuyu'da, Sinop'ta, Trakya'da nükleer santralleri yapmaktan geçiyor. Elazığ'da, Erzincan'da, Hakkari'de madenlerimizi katma değerli bir şekilde üretmekten geçiyor. Bunun yolu Manisa'da, Soma'da, Muğla'da, Zonguldak'ta kömürümüzü üretmekten geçiyor. Enerjide bağımsız Türkiye'nin yolu Şırnak'ta, Gabar'da, Batman'da, Adıyaman'da, Siirt'te petrolümüzü çıkarmakla, Karadeniz'in derinliklerinde doğal gazı arayıp bulmak ve üretmekle mümkün. Hal böyleyken muhalefet her yaptığımız işi ya yok saymaya ya da itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Muhalefet önce ne yapıyorsak onu reddederek, karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor. Yeni projelerimizin milletimize, memleketimize faydası var mı, bakmıyor. Onlara sorarsanız Gabar'da petrol bir seçim öncesi hamlesiydi, petrol yoktu. Karadeniz'de gaz arayamazdık, arasak da bulamazdık. Onlara göre Mavi Vatan bir masaldan ibaret."

Türkiye'de her bir saatte yaklaşık 10 dönüm güneş tarlası kurduklarını dile getiren Bayraktar, Meclis'te bugünkü bütçe görüşmelerinin yapıldığı 10 saat içerisinde 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş santrali kurulduğunu ancak milletin meselesinin muhalefetin ilgisini çekmediğini söyledi.

Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef milletimizin meselesi muhalefetin ilgisini çekmiyor. 'Akbelen'de kömür çıkarılmasın, yerin altında kalsın' derler, binlerce madencimizin işsiz kalması onları ilgilendirmez. Bu muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Yerli, yabancı her araçla, her aparatla projeleri durdurmak, akamete uğratmak için mesai harcarlar. Avrupa'dan medet umarlar, yabancı mahkemelerin ülkemiz aleyhine karar vermesi için fırsat kollarlar. Projelerimizi ısrarla, inançla hayata geçirirken, projelerimiz millete mal olmaya başlayınca alaya alarak yalan ve iftiralarla vatandaşlarımızın kafasında soru işareti oluşturmaya çalışırlar. Kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için uğraşırlar."

Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da 2019 yılında keşfettikleri nadir toprak elementleri için muhalefetin, "burada maden yok" demediğini ve ilk kez bir keşfi reddetmediğini dile getirdi.

Ana muhalefetin, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusunda yeni bir uygulamaya geçtiğini aktaran Bayraktar, "Bu yöntemin adı siyasi kaynakçılık. Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya, bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. 'Nadir toprak elementleri kimseye sattırmayız, vermeyiz' deyip bu konuda mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunup güya ön alıyorlar." eleştirisinde bulundu.

Bayraktar, son 5 yılda birçok krize rağmen vatandaşlara enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve en uygun şekilde sunmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, son iki yılda 1 trilyonu bulan elektrik ve doğal gaz desteği verdiklerini, bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Bayraktar, "Son kaynak tedariği ile alakalı eleştiriler oldu. Biz, düzenlemeyi yaparak, 'ihtiyaç sahibi olmayan üst gelir grubundaki tüketicileri destekten çıkaralım. Destekler gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, emeklilerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza gitsin. Devlet, yüksek tüketimi olan, yalıda, villada oturanın doğal gaz, elektrik bedelinin yarısını artık ödemesin' diyoruz. Bundan rahatsızlık duymayınız." ifadelerini kullandı.