Gündem
AA 14.12.2025 01:00

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Suriye DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı
