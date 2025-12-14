Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 14.12.2025 01:59

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence kentinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi.

Brown Üniversitesinde akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda 2 kişi öldü 8 kişi ağır yaralandı.

Olayla ilgili konuşan Providence belediye başkanı; saldırganın hala bulunamadığını ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

ABD başkanı Donald Trump da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyleyen Trump "FBI olay yerinde" dedi ve kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diledi.


 

ABD
