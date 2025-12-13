Parçalı Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2025 18:47

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İsrail ordusu: Hamas'ın "kilit" ismini hedef aldık

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas’ın “kilit” isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Anket: Avustralya'da yetişkinlerin yüzde 79'u yeni sosyal medya yasağını destekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
18:33
Emine Erdoğan: Anadolu, insanlığın ortak hafızasının biriktiği topraklardır
17:41
Anket: Avustralya'da yetişkinlerin yüzde 79'u yeni sosyal medya yasağını destekliyor
17:06
11 ilde zamana karşı yarış: Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi
16:50
Kumar ve yasa dışı bahiste cezalar artırılacak
16:43
Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ