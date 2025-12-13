Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2025 19:48

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından ilçede makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü M.E.A'nın yakalandığını belirtti.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine de yer veren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:22
Bakan Ersoy: 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak
20:02
Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor
19:51
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
18:50
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
18:34
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ