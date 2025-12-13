Parçalı Bulutlu 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 13.12.2025 20:51

Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Tom Barrack'tan kınama açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD DEAŞ Suriye
