Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 14.12.2025 07:28

Türbedarlık geleneği "tuz" ikramıyla devam ediyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğrencisi ve aşçısı olarak bilinen Ateşbaz-ı Veli'nin türbesinde asırlardır aynı aile tarafından yürütülen türbedarlık geleneği ve ziyaretçilere tuz ikramı devam ediyor.

Türbedarlık geleneği "tuz" ikramıyla devam ediyor
[Fotograf: AA]

Asıl adının "Yusuf Bin İzzeddin" olduğu bilinen Mevlevi aşçısının Selçuklu mimarisiyle inşa edilen türbesini, ağırlıklı Şeb-i Arus dönemlerinde olmak üzere her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Ateşbaz-ı Veli'nin 1285'te vefatının ardından Merkez Meram ilçesinde yapılan türbenin bakımı yüzyıllardır aynı ailenin temsilcileri tarafından üstleniliyor.

Hazreti Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli için yaptığı duayı bilen vatandaşların getirdiği "tuz" yine ziyaretçilere ikram ediliyor.

Türbedarlık geleneği "tuz" ikramıyla devam ediyor

"Niyet paylaşmaktır"

Türbenin bakımını üstlenenlerden Hüseyin Bekleyiciler, türbedarlık geleneğinin resmi kayıtlarda yazılandan çok daha uzun olabileceğini söyledi.

Annesi ve ablasından sonra bayrağı devraldığını anlatan Bekleyiciler, "Türbedarlık nasip işidir. Çekirdekten öğrendiğimiz için severek buraya hizmet ediyoruz. Buradaki evde doğdum, burada büyüdüm ve yine türbeye hizmet ediyorum. Genel bakımı, temizliği ve her türlü işlerini yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Ateşbaz-ı Veli hakkında bilgi veriyoruz. Ziyaretçilere türbede bulunan tuzdan da ikram ediyoruz." dedi.

Türbedarlık geleneği "tuz" ikramıyla devam ediyor

Bekleyiciler, Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli'ye dua ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mevlana 'Hay Ateşbazım hay, bugünkü yemekler odun ateşiyle pişmemiş, aşk ateşiyle pişmiş" der ve o günden sonra adı Ateşbaz olarak bilinir. Ateşbaz kendisine verilen bir makam adıdır. Çünkü Mevlevilikte Ateşbaz makamı en üst makamdır. Ateşe basan, ateşle oynayan anlamındadır. Orada Mevlana Hazretleri Ateşbaz dedemiz için dua eder. 'Senin tuzundan alan huzur bulsun, ziyaret edenlerin derdi şifa bulsun, aşları artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin' diye dua eder. O dua üzerine de Ateşbaz-ı Veli dedemiz 'Bir kazan yemekte, bir çimdik tuzum olsun' der. O yüzden bilen misafirler buradan bir kaşık tuz alır, onu evdeki tuzuyla çoğaltıp, yemeklerinde kullanır."

Önemli olan şeyin tuz değil, niyet olduğunu vurgulayan Bekleyiciler, şunları kaydetti:

"Her şey Rabb'imdendir. Amaç bu mübareklerin duasını almaktır. İnşallah bizler onu alanlardan oluruz. Tuzu bilenler getirir, bilmeyenler götürür. Buradaki kural odur. Çünkü buradaki niyet paylaşmaktır. Sizin getirdiğiniz tuzu başkası götürecek. Böylelikle hem hayır işlemiş olacaksınız hem de hayra katkıda bulunmuş olacaksınız. Türbedarlık makamı artık olmasa da biz aynı edeple yetiştik ve Allah rızası için hizmet ediyoruz."

ETİKETLER
Mevlana
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:25
MEB taşra teşkilatına yönelik görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
07:08
Yılbaşında kar yağacak mı?
06:38
Yüzyılın konut projesinde ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak
06:29
Yeni haftada hava nasıl olacak?
06:19
Yeni asgari ücret için takvim işliyor
06:10
Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki etabı açıldı
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ