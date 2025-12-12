Açık -0.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 12.12.2025 06:20

Türkiye ve İtalya gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gelecek yıl Türkiye ve İtalya işbirliğinde Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye ve İtalya gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleyecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi", bu yıl ise "Magna Mater" sergilerinin ardından, Türkiye-İtalya kültürel işbirliğinin bir adım daha ileri taşındığı belirtildi.

Yapılan ikili görüşmeler sonucunda, 2026'da Roma'da "Troya" temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önemli işbirliği kapsamında, serginin hayata geçirilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzde, Genel Müdürümüz Sayın Birol İnceciköz, İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirası Geliştirme Direktörü Dr. Alfonsina Russo ve Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici tarafından bir niyet beyanı imzalanmıştır. Tarihin en güçlü destanlarından Troya'yı konu edinen Troya Sergisi, 2026'da Roma'da ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür varlıklarımızı tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

