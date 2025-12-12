Palandöken'de kayak heyecanı başlıyor

Geçen sezondan dağda karların brandalarla güneş görmeyen yerlerde depolanması ve suni karlama sistemi sayesinde Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye’de sezonu en erken açan ve en geç kapatan merkez olma özelliği taşıyor.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, kış sezonu için depolanan karlar serilmeye başlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, geçen yıldan biriktirilen karları pistlere sererek üzerine ise hava sıcaklıklarının uygun dereceye gelmesiyle suni karlama yapıyor.

Uygun sıcaklıklarda gece-gündüz yapılan suni karlamalar ile kısmen yağan doğal karın biriktirdiği kar yığınları, snowtrack araçlarla pistlere yayılıyor.

Kayak merkezi, sezona hazır hale geldi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kayak Merkezi'nin kayak sezonuna hazır hale geldiğini söyledi.

Bu seneki doğal karın geçen yıla göre daha geç yağdığını ifade eden Aynalı, suni karlama sistemlerinin de yardımıyla çalışmaların tamamlandığını anlattı.

Aynalı, "İnşallah birkaç gün içinde 10 kilometrelik pistimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından kayağı başlatmış olacağız. Sezon öncesi depoladığımız karları alt temel olarak serdik. Üzerine suni karlarımızı üretiyoruz. Kısmen yağan doğal kar ile de sezonu açmış olacağız. Kayakseverlerimiz rahatlıkla kayak yapabilecekler. Ayrıca Kayak Federasyonumuzun organizasyonlarında da herhangi bir aksaklık yok." dedi.

Sezon 150 güne kadar uzayabiliyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun 120 günün altına düşmediğini belirten Aynalı, kayak yapılabilen gün sayısının 150 günlere kadar çıkabildiğini, profesyonel kayakçılar için Ejder ve kuzey pistlerinde mayıs, haziran aylarına kadar kayak yapılabildiğini hatırlattı.

Dağda alınan güvenlik önlemlerine ve otellerdeki rezervasyonlara değinen Aynalı, şunları kaydetti:

"Bütün pistlerimizde çığ önleyici sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Her gün kayak başlamadan, sabahları bu sistemlerdeki patlatmalarımızı yapıyoruz. Düşebilecek çığları düşürüyoruz. Kayakseverlerimiz de gönül rahatlığıyla pistlerde kayaklarını yapabiliyor. Lütfen, kayakseverler bu güvenilir pistlerimizin dışında hiçbir alanda kayak yapmasınlar. Otellerimiz de şu an hazırlıklarını tamamen bitirdiler. Hem sosyal tesislerimiz, ihtiyaç alanlarımız, pistlerimiz, liftlerimiz, gondolumuz hazır. Kayakseverlerin Palandöken'e olan ilgisi her yıl artıyor. Bu gerçeği rezervasyonlardan görebiliyoruz. Bu rezervasyonlarla bu sene daha dolu geçireceğimizi öngörüyoruz. Dolu dolu, kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."