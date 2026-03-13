Açık 13.8ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 13.03.2026 17:05

YKS'de 2 milyon 425 bin 560 aday yarışacak

YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı.

YKS'de 2 milyon 425 bin 560 aday yarışacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Özvar, sınava bu yıl 2 miyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu belirtti.

Açıklamasında gençlere başarılar dileyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz.

Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz.

Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum."

