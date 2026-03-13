Yükseköğretimde 15 bini aşkın sosyal sorumluluk projesi yapıldı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda sosyal sorumluluk projelerinin sayısında artış yaşandı, 123 üniversite 5 bin 839 projeyi hayata geçirdi.

Bu projelerin 5 bin 427'si devlet, 412'si vakıf üniversiteleri tarafından yapıldı.

Bütçesi, hedefi, çıktısı bulunan ve en az iki ay süren projelerin değerlendirmeye alındığı sıralamada, Ege Üniversitesi bin 233, Erciyes Üniversitesi bin 130 ve Selçuk Üniversitesi 399 sosyal sorumluluk projesiyle listede ilk üçte yer aldı.

Bu üniversiteleri Dokuz Eylül Üniversitesi 294, Atatürk Üniversitesi 291, Akdeniz Üniversitesi 272, İnönü Üniversitesi 238, Kocaeli Üniversitesi 207, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 193 ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 172 projeyle takip etti.

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri de 2024'te 71 üniversitede öğrencilerin yaptığı 9 bin 556 proje olarak rapora yansıdı.

Son 5 yılın verilerine göre, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerin sayısında artış gözlendi. 2019'da öğrenciler tarafından yapılan üniversite başına düşen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 50,14, 2024'te 134,59 olarak kaydedildi.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerde Ege Üniversitesi bin 991, Atatürk Üniversitesi bin 305 ve Karabük Üniversitesi 765 ile ilk üçte yer aldı.

Ardından 603 çalışmayla Gaziantep Üniversitesi, 554 çalışmayla Selçuk Üniversitesi, 548 çalışmayla Orta Doğu Teknik Üniversitesi listede kendine yer buldu.

Sıralamada, Gazi Üniversitesinde 483, Sabancı Üniversitesinde 351, Kocaeli Üniversitesinde 342, Kastamonu Üniversitesinde 319 sosyal sorumluluk projesinin yapıldığı kaydedildi.

"Tek hedef diploma almak olmamalıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin, hem şehirlerin hem de üniversitelerin bütün imkanlarından azami ölçüde yararlanması gerektiğini belirtti.

"Öğrencilerimiz üniversite hayatını sadece derslerle ve sınavlarla sınırlamamalı, tek hedefi diploma almak olmamalıdır." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, "Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı. Bu kazanımların, mezuniyet sonrası mesleki anlamda da hayat tecrübesi anlamında da çok şey katacağına samimiyetle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.