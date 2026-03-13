Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.03.2026 13:20

HSK, Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.

HSK, Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Bakan Gürlek, yeni üyelere başarılar diledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
HSK Yargıtay Akın Gürlek
Sıradaki Haber
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı savaşa sürükleniyor
14:20
Trump: Önümüzdeki hafta onları çok sert vuracağız
14:17
Yıldırım: Orta Koridor, istikrar, refah ve ekonomik gelişme de getirir
14:13
Rusya: ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor
13:56
Almanya, ABD'nin Rus petrolünün satın alınmasına izin vermesini yanlış buluyor
13:46
Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ