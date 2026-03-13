Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2026 14:23

BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı savaşa sürükleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan halkının savaşı seçmediğini, savaşa sürüklendiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı savaşa sürükleniyor

Lübnan'ı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, bu sırada ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan halkıyla dayanışma ziyareti için Beyrut'a geldiğini belirtti.

Guterres, açıklamasında Lübnan halkına hitaben "Bu savaşı onlar seçmedi; içine sürüklendiler." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, BM'nin ve bizzat kendisinin, "Lübnan'ın ve bölgenin fazlasıyla hak ettiği barışçıl gelecek için elinden gelen hiçbir çabayı esirgemeyeceğini" söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.​​​​​​​

ETİKETLER
Lübnan İsrail Antonio Guterres
Sıradaki Haber
Trump: Önümüzdeki hafta onları çok sert vuracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Okullarda son ders zili çaldı
15:55
İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:47
Tokat'ta meydana gelen depremin fay bilgisi incelemeyle belirlenecek
15:33
Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
15:22
NASA: Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek
15:20
ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor
Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ