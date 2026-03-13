Açık 14.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.03.2026 15:30

Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü güç ünitesinin reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişi tasarım konumuna yerleştirildi.

Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
[Fotograf: AA]

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralde devam eden çalışmalar kapsamında dördüncü güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı.

Ünitede, reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişi tasarım konumuna yerleştirildi. Montaj öncesinde şantiye sahasına ayrı parçalar halinde getirilen kirişin montajı ve kaynak işlemleri tamamlandı.

Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi

Reaktör şaftının temel yapısal unsurlarından biri olan baskı kirişi, reaktör basınç kabının güvenli bir biçimde sabitlenmesini sağlıyor. Kirişin tasarım konumuna yerleştirilmesinin ardından reaktör şaftı özel bileşimli betonla doldurulacak.

Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, baskı kirişinin montajının dördüncü güç ünitesinin inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Büyük boyutlu ekipmanların montajı, son derece titiz bir hazırlık süreci gerektirmekte. Bu kapsamda meteorolojik koşulların dikkatle değerlendirilmesi, taşıyıcı metal yapıların, gerekli ekipman ile nitelikli personelin sahada tam olarak hazır bulunması büyük önem taşıyor. Montaj ekiplerimiz bu süreci başarıyla yönetti ve görevlerini yüksek bir koordinasyonla tamamladı. Baskı kirişinin yerine monte edilmesiyle reaktör şaftının inşasında bir sonraki aşamaya geçme imkanına kavuştuk."​​​​​​​

Akkuyu Nükleer Nükleer Santral
Türkiye'nin jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı
Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
Akkuyu'da kritik yapısal bileşen monte edildi
