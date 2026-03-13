Açık 14.2ºC Ankara
AA 13.03.2026 15:43

Tokat'ta meydana gelen depremin fay bilgisi incelemeyle belirlenecek

Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 5,5 şiddetli depremin ardından AFAD rapor yayımladı. Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği açıklandı.

Tokat'ta meydana gelen depremin fay bilgisi incelemeyle belirlenecek
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

Raporda, saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının 6,37 kilometre derinlikte olduğu hatırlatıldı.

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Niksar ilçesine bağlı Kiracı köyüne uzaklığının 1,60 kilometre olduğu ifade edilen raporda, ana şoktan saat 12.14'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,6 ile 3,3 arasında değişen 73 artçı deprem kaydedildiği bilgisi verildi.

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7,6 olmak üzere 819 adet 4,0 ve üzeri depremin meydana geldiği hatırlatılan raporda, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 42 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

Tokat AFAD Deprem
