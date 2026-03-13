Açık 13.8ºC Ankara
AA 13.03.2026 16:16

Tahran'daki "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında İsrail saldırısı sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Tahran'daki "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında İsrail saldırısı düzenlendi.

Bölgede bulunan görgü tanıklarının ifadesine göre insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda, etrafa saçılan şarapneller bölgede bulanan ve "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşüne katılan bir kadına isabet etti.

Şarapnellerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadının üzerine İran bayrağı örtüldü.

Saldırı anında bölgede bulunan diğer İranlılar ise, hayatını kaybeden kadının cenazesinin kaldırılmasının ardından yerde kalan ve üzerinde kan lekeleri bulunan bayrağın etrafında ağıt yakarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri de içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Tehdit mesajından kısa süre sonra halkın toplandığı Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşmişti.

İran İsrail
