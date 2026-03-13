Açık 14.2ºC Ankara
Dünya
AA 13.03.2026 15:19

ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

ABD yönetiminin, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlandığı öne sürüldü.

ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

ABC'nin haberine göre, ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığının Irak'taki zaruri olmayan personeline ülkeyi terk etme emri vermesinin ardından 10 gün geçmesine rağmen buradaki personelin tahliyesinde zorluk yaşıyor.

ABC'ye konuşan ABD'li yetkili, Orta Doğu'daki personele bulundukları ülkeden çıkmak için çok az zaman verildiğini belirterek Irak'taki durumun beklenenden daha hızla kötüye gittiğini aktardı.

Yetkili, Bağdat'taki büyükelçilik personelinin tahliyesi için planlanan uçuşun güvenlik gerekçesiyle defalarca ertelendiğini belirtti.

İngilizler, ABD personelini GKRY'ye götürmüş

Öte yandan yetkililer, Erbil'deki ABD Konsolosluğunda görevli personelin, İran saldırısı esnasında bulundukları yere sığınmak zorunda kaldığına ve günün sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından ülkeden çıkarıldıklarına işaret etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi de söz konusu haberi ABC'ye teyit ederek "ABD'nin isteği üzerine, ABD Konsolosluk personeli ve çalışanları, Irak'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) götürülmüştür." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bağdat'taki diplomatik destek merkezi vurulmuş

Diğer bir yetkili ise Bağdat'taki diplomatik destek merkezinin 11 Mart'ta İran İnsansız Hava Araçları (İHA) ile vurulduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yetkili, 3 güvenlik görevlisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu saldırıyı teyit etti.

Yetkililer, Donald Trump yönetiminin ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruma konusunda Irak'a yapılan çağrılara uyma hususunda hayal kırıklığı yaşadığını da sözlerine ekledi.

