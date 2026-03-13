UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas

Grossi, Moskova'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir soruya cevap veren Grossi, "Bence durum çok hassas. Nükleer faktörün önemli olduğu yeni bir çatışmanın patlak verdiğini görüyoruz." dedi.

Barış ve savaş arasında "ince bir çizginin" yüründüğüne işaret eden Grossi, "Şu anda bir savaş var, devam ediyor ve bunun mümkün olduğunca çabuk sona ermesini umuyoruz. Sonra müzakerelere geri döneceğiz ve bu gerekli." görüşlerini aktardı.

Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali'ndeki duruma ilişkin konuşan Likhachev ise "Belirli koşullar altında Ukrayna'ya da dahil olmak üzere elektrik tedarikinden söz edebiliriz." ifadesini kullandı.

Santralin yüksek düzeyde enerji ürettiğini belirten Likhachev, "Bu enerjiyi sadece geleneksel güzergahlarda değil, aynı zamanda örneğin veri işleme merkezlerinin hızlı kurulumu için de kullanabiliriz. Burada sadece sınırdakiler değil, yeni ortaklara da sahip olabiliriz." diye konuştu.

Likhachev, ABD'nin söz konusu ortaklar arasında yer alabileceğini söyledi.

İran'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Likhachev, "İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Ne resmi olarak ne de tabiri caizse sezgisel olarak bu yönde bir kanıtımız olmadı." dedi.