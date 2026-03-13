Trump: Önümüzdeki hafta onları çok sert vuracağız

Fox News röportajında Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime değinen ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki ABD personelinin güvenliği için her türlü askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, "Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sürecin gidişatı konusunda "Umarım her şey çok iyi gider" diyen Trump, operasyonların dozuna dair "Önümüzdeki hafta onları çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, günün erken saatlerinde Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini ve liderinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası pisliklerin başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD'nin 47'nci başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" ifadelerini kullanmıştı.