Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2026 13:45

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta içi G7 liderleriyle çevrim içi görüşmesinde muhataplarına "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söylediği öne sürüldü.

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi

Amerikan Axios haber platformunun G7 ülkelerinin yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, 11 Mart'ta G7 liderleri arasındaki çevrim içi görüşmede İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, liderlere "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" belirterek, ülkede teslim olma kararını verebilecek güce sahip hiçbir yetkilinin kalmadığını savundu.

ABD Başkanı, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden kurtuldum. (Ülkede) Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslimiyeti ilan edebilecek kimse yok." ifadelerini kullandı.

Görüşmede G7 liderleri, Trump'a "savaşı hızla sona erdirme" çağrısı yaparak, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Trump, liderlerin talebine yanıt olarak boğaz bölgesinde durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin bölgedeki faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Zaman çizelgesi

Trump'ın saldırıları sona erdirme hedefi ve zaman çizelgesi konusunda "belirsiz ve kararsız" davranması, görüşme sonrası bazı G7 liderlerinin "saldırıların kademeli bitirileceğini düşünmelerine" yol açtı.

Görüşmede "Ana sorun zamanlama." diyen Trump, saldırılara ilişkin son tarihi ise duyurmadı.

ABD Başkanı, "ancak 5 yıl içinde İran'la başka bir savaştan kaçınmak için işin bitirilmesi gerektiğini" savundu.​​​​​​​

Çağrıya rağmen Rusya'ya muafiyet

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevrim içi görüşmede Trump'a "Rusya'nın savaşı istismar etmesine ve yaptırımlardan muafiyet almasına izin verilmemesi" uyarısını yaptı.

Buna karşın görüşmeden saatler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, küresel enerji krizini görüşmek üzere Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verildiğini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi. 

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD
Sıradaki Haber
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 115 füze ve 191 İHA'nın engellendiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı savaşa sürükleniyor
14:20
Trump: Önümüzdeki hafta onları çok sert vuracağız
14:17
Yıldırım: Orta Koridor, istikrar, refah ve ekonomik gelişme de getirir
14:13
Rusya: ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor
13:56
Almanya, ABD'nin Rus petrolünün satın alınmasına izin vermesini yanlış buluyor
13:28
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 115 füze ve 191 İHA'nın engellendiğini duyurdu
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ