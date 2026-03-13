Duman 12.3ºC Ankara
AA 13.03.2026 12:06

CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılara karşı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldıkları öne sürüldü.

CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldı

CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ulusal güvenlik yetkililerinin "en kötü senaryo" olarak nitelendirdikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimalini planlama sürecinde yeterince hesaba katmadıkları iddia edildi.

Haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin konuya dair ABD Kongresine sundukları brifinglerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalini önceden planlamadıklarını kabul ettikleri bildirildi.

ABD yönetiminin İran'ın boğazı kapatmasının ülkelerine kıyasla İran'a daha fazla zarar vereceğine inandığına işaret edilen haberde, bu görüşü İran'ın Haziran 2025'te nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarının ardından boğazı kapatma tehdidini hayata geçirmemiş olmasının güçlendirdiği öne sürüldü.

Haberde, Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerde görev yapmış eski ABD'li yetkilinin yaşananları eleştirerek, "Bu senaryonun önlenmesi için planlama yapmak, onlarca yıldır ABD ulusal güvenlik politikasının temel ilkelerinden biri olmuştur. Afalladım." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

