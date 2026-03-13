Açık 13.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.03.2026 12:56

MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türkiye topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alındığının vurgulandığı açıklamada, "Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir." dedi.

