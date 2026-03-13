Duman 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2026 11:17

Avustralya'dan, Lübnan'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı

Avustralya hükümeti, kötüye giden güvenlik durumunu gerekçe göstererek Lübnan'da görev yapan zorunlu olmayan personeline ülkeyi terk etme talimatı verdi.

Avustralya'dan, Lübnan'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kötüleşen güvenlik durumları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da görevli zorunlu olmayan personeline ülkeyi terk etme talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayıdaki personelin bölgedeki Avustralyalılara konsolosluk hizmeti vermek için ülkede kalacağını belirten Wong, ayrıca vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını yineledi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. 

ETİKETLER
Avustralya Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyi için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
11:12
İspanya'ya ocak-şubat döneminde rekor ihracat
11:11
İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı
11:02
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyi için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi
10:51
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
10:49
MEB'in ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ