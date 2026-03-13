ABD Hazine Bakanı, donanmalarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini düşündüğünü söyledi

Bessent, Sky News kanalına verdiği röportajda, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda, "Benim inancım, askeri olarak mümkün olur olmaz ABD Donanması'nın belki de uluslararası bir koalisyonla birlikte gemilere eşlik edeceği yönünde." ifadesini kullandı.

Boğazdan İran tankerleri ve bazı Çin bayraklı tankerlerin geçtiğini belirten Bessent, bu nedenle İran'ın boğaza mayın döşemediğini düşündüğünü söyledi.

Bessent, savaşın şu ana kadar ABD'ye yaklaşık 11 milyar dolara mal olduğunu aktardı. Bu konuda "ABD Başkanı Donald Trump ile yüzleşip savaşın artık karşılanabilir olmadığını söylemesine neden olabilecek bir fiyat" olup olmadığı sorusuna Bessent, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.