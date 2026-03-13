Açık 0.1ºC Ankara
AA 13.03.2026 03:51

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoüraf: Reuters Arşiv]

Sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, İsrail'in önceden uyarı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıda, Beyrut'un güneyinde Cinah bölgesinde park halindeki bir araç hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Lübnan İsrail
