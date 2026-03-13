Açık 0.5ºC Ankara
AA 13.03.2026 02:53

İran: Irak'ta ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.

İran: Irak'ta ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düşürüldü

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği, iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilmişti.

İran İsrail ABD
