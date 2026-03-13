Açık 0.5ºC Ankara
DHA 13.03.2026 02:25

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan hareket eden metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine geldiği sırada motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yaklaşık 60 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına da sıçradı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, tahliye edilen yolcular ise başka bir metrobüsle yoluna devam etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar oluştu. 

