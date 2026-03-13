Açık 2.4ºC Ankara
Dünya
AA 13.03.2026 02:02

Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD üssünün de bulunduğu havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi.

İHA'ların hedefe isabet edip etmediği ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dün de Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından patlama sesleri duyulmuş, havalimanı sahasında yangın çıkmıştı.

Irak İran ABD İsrail
