Gündem
AA 13.03.2026 03:17

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 28 İHA'nın engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 28 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 28 İHA'nın engellendiğini duyurdu
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin hava sahasına giren 28 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen 28 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 47 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

