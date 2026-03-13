Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde #deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu. https://t.co/4ujxEQlFLN pic.twitter.com/bYcEPplXuD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2026

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas'tan da hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığı vurgulanan açıklamada, saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

"İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte, İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını belirtti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Eğitime ara verildi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.