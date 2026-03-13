Açık 0.1ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 13.03.2026 04:47

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor

2025-2026 Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatile denk geldi.

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.

Tatil süresince öğretmenlerin seminerleri çevrim içi yapılacak. Öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.

LGS 14 Haziran'da

Bu yıl 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri için sınav yılı... Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da olacak.

Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Tatil
