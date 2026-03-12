MEB'e bağlı okul ve kurumlara azami 300 bin ton kömür dağıtılacak

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MEB'e bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2026-2027 eğitim öğretim yılında azami 300 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde MEB'in talebi üzerine toplam miktar Hazine ve Maliye Bakanlığınca artırılabilecek.

Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı, belirlenen hükümlere göre okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak MEB tarafından belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömürler, okul veya kurumun ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimlerinin okulların ihtiyaçları nispetinde yapılmasını sağlayacak. Bu karar kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak kömür sevkiyatları ve termin planı hakkında MEB ile TKİ arasında protokol gerçekleştirilecek.

TKİ tarafından "CIF" satış esaslarında MEB tarafından bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen termin planına uygun olarak yapılacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise termin planına uyarak gerekli tedbirleri alacak. Termin planına uyulamaması durumunda okulların talepleri TKİ'nin imkanları dahilinde hazırlayacağı yeni sevkiyat programına göre karşılanacak.

Kömürler sevk edilmeden önce analizleri, TKİ'nin akredite laboratuvarlarında yapılacak. Bu doğrultuda "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen kriterlere uygun olan kömürler sevk edilecek.