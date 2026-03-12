Az Bulutlu 13.6ºC Ankara
Dünya
AA 12.03.2026 15:22

İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine yönelik yeni saldırı

İran, Tel Aviv ile Kudüs çevresindeki askeri noktalar ile bölgedeki ABD güçlerine ait üslere ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine yönelik yeni saldırı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 41. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Saldırıların, "Kudüs’e Doğru" kod adıyla yürütüldüğü ve hedefler arasında Tel Aviv ile Kudüs çevresindeki askeri noktalar ile bölgedeki ABD güçlerine ait üslerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıların çok başlıklı Hürremşehr füzesinin yanı sıra 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Hayberşiken ile süpersonik Fettah ve Kadir füzeleriyle gerçekleştirildiği ve kamikaze insansız hava araçlarının ateşlenmesiyle başlatıldığı bilgisi verildi.

ETİKETLER
İsrail İran ABD
