Dünya
TRT Haber 12.03.2026 16:21

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ilk açıklaması paylaşıldı. Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik." dedi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

Hamaney'in açıklaması İran devlet televizyonunda paylaşıldı.

Açıklamadan satır başları:

-Hürmüz Boğazı kapalı kalmalıdır. Hürmüz Boğazı düşmana baskı kurmaya yönelik bir araç.

-Şehitlerimizin, özellikle de Minab Okulu şehitlerinin kanının intikamını almaktan asla çekinmeyeceğiz.

-Düşmandan tazminat talep edeceğiz. Eğer bunu ödemekten kaçınırsa, uygun gördüğümüz miktarı onun mallarından alacağız. Eğer bu da mümkün olmazsa, aynı miktarda onun mallarını yok edeceğiz.

-İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede egemenlik ve sömürgecilik kurma amacı gütmeden, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

OKUMA LİSTESİ