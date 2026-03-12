Az Bulutlu 13.6ºC Ankara
AA 12.03.2026 15:39

Katil İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için saldırı tehdidinde bulundu.

Katil İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadir ve Eş-Şiyah mahallelerine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Sözcü Adraee, İsrail ordusunun kısa süre içinde söz konusu mahallelere karşı harekete geçeceği duyurdu.

Adraee, "Hizbullah tesislerinin" yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu belirterek, bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu, sık sık saldırılar düzenlediği Beyrut'un Dahiye bölgesi için daha önce de toplu sürgün emri yayımlamış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

