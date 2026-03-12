Az Bulutlu 13.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.03.2026 16:42

Türkiye zorunlu petrol stoklarını piyasaya açıyor

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Acil Durum Eylem Planı"nı devreye almasının ardından Türkiye de stratejik petrol stoklarını piyasaya açma kararı aldı.

Türkiye zorunlu petrol stoklarını piyasaya açıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stoklarının bir kısmı geçici olarak piyasa faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Karar kapsamında şirketler, 13-31 Mart tarihlerinde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46'sına, 1 Nisan-10 Haziran tarihlerinde ise yüzde 42'sine denk gelen miktarı piyasaya arz edebilecek.

Düzenlemeye göre, 11 Haziran itibarıyla rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin karar öncesinde geçerli olan asgari zorunlu petrol stoku seviyelerini yeniden sağlamalarına yönelik yükümlülükleri devam edecek.

Karar, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde stratejik petrol stoklarının geçici olarak piyasaya yönlendirilmesine imkan tanıyor.

Üye ülkelerin acil durum petrol stoku 1,2 milyar varilin üzerinde

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, üye ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

IEA'nın kararına göre, acil durum petrol stokları, her üye ülkenin ulusal koşullarına uygun bir zaman diliminde piyasaya arz edilecek ve bazı ülkeler tarafından ek acil durum önlemleriyle desteklenecek.

Üye ülkelerin halihazırda 1,2 milyar varilin üzerinde acil durum petrol stoku bulunurken, hükümetlerin yükümlülüğü altında yaklaşık 600 milyon varil endüstri stoku da yer alıyor.

IEA Sekreterliği, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin detayları ilerleyen günlerde açıklayacak.

IEA üyesi ülkelerin acil durum petrol stoklarını koordineli şekilde piyasaya sürme kararı, 1974'te kurulan ajansın tarihinde bu kapsamda alınan 6. karar oldu.

Daha önce benzer kararlar 1991, 2005, 2011 ve 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında alınmıştı.

