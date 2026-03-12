Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığının ortada olduğu vurgulanan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Türkiye'nin Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.