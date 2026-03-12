Açık 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 18:34

ABD Enerji Bakanı Wright, petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşmasının olası olmadığını söyledi

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Wright, petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşmasının olası olmadığını söyledi

Wright, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süreli bir aksamanın yaşanacağı birkaç haftayı atlatmak için petrolü başka yollarla piyasaya süreceklerini belirten Wright, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini ve açılacağını kaydetti.

Wright, ABD ordusunun uzun vadeli bir sorunu çözmek için orada olduğunu anlatarak, "Uzun vadeli bir sorunu çözmek için kısa vadeli acılara katlanmak zorundasınız." dedi.

"Ciddi bir küresel petrol krizinin ortasında mıyız?" sorusu yöneltilen Wright, "Uzun vadede enerji akışının güvenliğini sağlamak için kısa vadede önemli bir aksamanın ortasındayız." diye konuştu.

Wright, İranlı yetkililerin "Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun." yönündeki mesajlarının hatırlatılması ve bunun olup olmayacağının sorulması üzerine "Olası değil derim." yanıtını verdi. Wright, "Ancak biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız." diye ekledi.

Kısa vadeli fiyat hareketleri konusunda tahminde bulunmayacağını belirten Wright, bunların petrol akışından çok piyasa psikolojisine dayandığını ifade etti.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere refakat için hazır değil

Wright, CNBC televizyonuna verdiği röportajda da ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak "Bu nispeten yakında gerçekleşecek, ancak şu anda gerçekleşemez. Henüz hazır değiliz. Şu anda tüm askeri varlıklarımız İran'ın saldırı kabiliyetlerini ve bunun için tedarik sağlayan imalat sanayisini yok etmeye odaklanmış durumda." dedi.

ABD Enerji Bakanı Wright, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere bu ayın sonuna kadar refakat etmesinin ise "oldukça muhtemel" olduğunu, ordunun bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.

ETİKETLER
ABD Petrol
Sıradaki Haber
ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:47
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:11
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
19:09
Katil İsrail ordusunun Beyrut'ta hedef aldığı üniversitenin dekanı ve bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz
18:33
ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama
18:25
Soykırımcı İsrail, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ